Así está el nivel de los ríos tras las lluvias: leves repuntes en los ríos Paraguay y Paraná

El informe diario de los niveles de los ríos fue emitido por la DMH, en el que dio a conocer las mediciones de las estaciones ubicadas en los diferentes puertos del país.

Resaltan que tras las precipitaciones del fin de semana, el río Paraguay muestra variaciones mixtas con una tendencia hacia ligeros incrementos en gran parte de su cauce.

Por otro lado, en el río Paraná se consolidó un comportamiento de ascenso en la mayoría de los puntos de medición.

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Río Paraguay

En el tramo del Alto Paraguay, la estación de Bahía Negra se mantuvo estable y sin variaciones, situándose en 2,81 metros (m).

Por su parte, en Fuerte Olimpo el cauce registró un ligero aumento de 4 centímetros (cm), alcanzando los 3,03 m.

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Más al sur, en Vallemí, se constató un importante repunte de 20 cm, dejando la marca en 2,66 m, mientras que en Concepción el río subió 2 cm para ubicarse en 1,84 m.

En la zona de Puerto Antequera, la marca ascendió 7 cm, situándose en 1,51 m, y en Puerto Rosario sumó 5 cm para quedar en 1,31 m.

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Río Paraguay en capital, Central y el sur

En el área Central y la capital, las mediciones mostraron ligeras recuperaciones. En el puerto de Asunción, el nivel del río aumentó 8 cm, posicionándose en 0,73 m.

Una tendencia similar de ascenso se observó en Villeta, donde el cauce subió 7 cm para quedar en 1,09 m, mientras que la estación de Itá Enramada sumó 10 cm, alcanzando los 1,20 m.

En el tramo sur de esta cuenca, en Alberdi, el nivel experimentó un repunte de 6 cm, situándose en 2,54 m.

La tendencia positiva continuó en Pilar, donde el río subió 5 cm para ubicarse en 3,33 m, y en Humaitá, con un incremento de 9 cm que dejó el cauce en 3,46 m.

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Río Paraná

En la cuenca del río Paraná, las lecturas muestran incrementos en casi todo su curso, según indica el informe.

En Salto del Guairá registró un leve aumento de 1 cm, alcanzando los 6,95 m. En Ciudad del Este tuvo una marcada recuperación con una subida de 32 cm, situándose en 20,08 m.

En Cerrito el nivel aumentó 10 cm, ubicándose en 3,60 m. En Itá Pirú el cauce subió 17 cm, alcanzando los 5,87 m.

En Ayolas se reportó un incremento de 20 cm, dejando el nivel en 4,00 m. Por otro lado, la lectura en San Cosme y San Damián no reportó variaciones respecto al periodo previo, manteniéndose en 9,94 m, mientras que en Encarnación se registró un leve descenso de 1 cm, alcanzando los 10,11 m.

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Río Pilcomayo y río Negro

En los cauces secundarios y de frontera, el panorama se presenta de la siguiente manera:

El río Tebicuary, en la estación de Villa Florida, registró un ascenso de 32 cm, por lo que el nivel quedó en 0,32 m.

El río Pilcomayo en la estación de Pozo Hondo no registró variaciones significativas en las últimas lecturas, manteniéndose en 3,07 m.

El río Negro, en la Estación Arirai el nivel se mantuvo estable en 3,54 m.