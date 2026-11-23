El reporte meteorológico advierte sobre la ocurrencia de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Asimismo, se pronostican ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y no se descarta la ocasional caída de granizos de forma puntual.

De acuerdo con los datos técnicos de la institución, la principal característica de este sistema es su tendencia a seguir generando una alta frecuencia de descargas eléctricas y precipitaciones de importante volumen en cortos periodos de tiempo.

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La zona de cobertura abarca el norte de la región Oriental y el este de la región Occidental. Específicamente, los departamentos bajo alerta son Concepción, Amambay y el sector norte de Presidente Hayes.