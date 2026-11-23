La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió hoy a las 18:30 un boletín especial en el que se anuncia el ingreso de un sistema de tormentas eléctricas desde el martes. Se caracterizará por lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y la probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

De acuerdo con el informe, el frente de inestabilidad entrará por el sur del territorio nacional durante la madrugada del martes. Posteriormente, se irá extendiendo progresivamente durante la jornada hacia el centro y norte de la región Oriental, además de abarcar la región Occidental.

Alerta naranja para casi todo el país

Para dimensionar el riesgo climático, Meteorología dividió el mapa nacional en dos grandes franjas de afectación. La zona naranja, de mayor severidad— abarca prácticamente a todo el territorio nacional. En este sector se prevén lluvias abundantes de entre 70 y 120 milímetros, ráfagas de viento en torno a los 90 km/h o más, y caída ocasional de granizo.

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Por su parte, la zona amarilla comprende únicamente a un sector de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, en el Chaco. Allí se esperan precipitaciones de entre 20 y 60 milímetros, vientos que rondarán los 70 km/h y también la posibilidad de granizadas aisladas.

Así avanzará la tormenta en cada departamento

El sistema de tormentas golpeará, en primer lugar, a los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Central, durante la madrugada del martes. Ya en horas de la mañana, la inestabilidad se extenderá con fuerza sobre Asunción, Caazapá, Guairá y Paraguarí.

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Con el correr de la jornada, durante la tarde del martes, las tormentas alcanzarán a Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Cordillera, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes.

Finalmente, para la noche, el temporal terminará de cubrir el mapa nacional al llegar a Concepción, Alto Paraguay y Boquerón.

El boletín meteorológico perderá vigencia durante la noche del miércoles. Para ese entonces, se daría un mejoramiento en el tiempo, volviéndose más estable.