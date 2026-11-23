Al menos 50 viviendas fueron afectadas por los temporales registrados durante el último fin de semana en cuatro distritos del departamento de Guairá. La Gobernación inició la asistencia a las familias damnificadas con la entrega de chapas y otros materiales destinados a reparar los daños ocasionados por los fuertes vientos y las lluvias.

Las intervenciones se realizan en comunidades de Paso Yobái, Independencia, Mauricio José Troche y San Salvador, donde se reportaron casas con techos desprendidos y pérdidas materiales de distinta magnitud.

Marcial Toledo, encargado de la Secretaría de Acción Social de la Gobernación, explicó que, tras recibir los primeros reportes, se realizó un relevamiento de las viviendas afectadas con apoyo de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

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Una vez recopilados los datos, este lunes comenzó la asistencia, principalmente con chapas y elementos necesarios para reparar las estructuras dañadas.

Según el relevamiento, una de las zonas más afectadas es la compañía Santa Catalina, distrito de Paso Yobái. En Independencia, los reportes se concentran en las comunidades de Yroysa, 7ª, 8ª y 9ª líneas, donde varias familias sufrieron daños en sus viviendas.

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En San Salvador y Mauricio José Troche también se registraron afectaciones, aunque, de acuerdo con los datos proporcionados por la Gobernación, los daños serían de menor magnitud en comparación con los otros distritos. No obstante, las familias de estas comunidades también requieren asistencia para reparar sus casas.

Caminos dificultan la asistencia

A los daños ocasionados en las viviendas se suma el deterioro de los caminos rurales, que también fueron afectados por las precipitaciones. Pobladores de las zonas perjudicadas señalaron que varios tramos de tierra se encuentran en malas condiciones, lo que dificulta el desplazamiento de los habitantes y la llegada de los equipos de asistencia.

Esta situación genera preocupación, especialmente en las compañías más alejadas de los cascos urbanos, donde las condiciones de los caminos pueden retrasar la distribución de los materiales y el acceso a servicios básicos.

Además de la ayuda para las familias damnificadas, los pobladores esperan que las instituciones competentes intervengan para reparar los caminos y restablecer condiciones adecuadas de circulación.