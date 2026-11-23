El temporal que afectó al departamento de Amambay causó estragos en viviendas de los distritos de Capitán Bado y Bella Vista Norte, además del desborde de cauces hídricos en Zanja Pytã y Cerro Corá, según los reportes.

En Capitán Bado, las intensas lluvias dañaron el muro perimetral de una vivienda situada en el barrio San José, además de provocar el colapso del puente que une el barrio Chaco’i con el centro de la ciudad, según un informe policial.

En Bella Vista Norte, algunas viviendas fueron destechadas como consecuencia del temporal y la crecida del río Apa inundó unas 15 viviendas, pero el número podría aumentar, según indicaron desde la Gobernación de Amambay.

Un puente clausurado en Zanja Pytã

La Policía Nacional informó que se procedió a la clausura temporal del puente que cruza sobre el río Ypané, en la colonia Fortuna Guazú, del distrito de Zanja Pytã, como medida de seguridad, debido a la crecida del cauce hídrico. Desde la zona también se reportó que persiste la falta de energía eléctrica en varias viviendas.

Asimismo, transeúntes expresaron preocupación por la crecida del río Aquidabán en la colonia Santa Clara, del distrito de Cerro Corá, ya que está a punto de alcanzar el nivel del puente de dicho lugar con la ruta PY05.

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Los primeros datos sobre los efectos del mal tiempo en Amambay fueron puestos a disposición del Consejo de Emergencia Departamental y se espera que, a la brevedad, los afectados reciban la asistencia correspondiente.