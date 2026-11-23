Entre ayer domingo y la mañana de este lunes, se registraron intensas lluvias en la zona situada a 200 kilómetros de la capital del primer departamento. Esto provocó que el agua inundara calles y viviendas. Se estima que unas 300 familias resultaron afectadas.

Los barrios anegados son La Suerte, San Clemente, Aviación, Piri Poty y gran parte del barrio Ybype. Asimismo, se reportó que el desborde del arroyo Itaky dejó aisladas a comunidades rurales, como Calle 1.

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Relevamiento de datos para pedir ayuda a la SEN

El intendente municipal, Néstor Coronel (PLRA), dijo en comunicación telefónica con ABC Color que realizó un recorrido por los barrios donde las calles y casas están inundadas.

“Estamos recabando datos para buscar alguna ayuda, porque estamos sin recursos en la municipalidad. Estamos viendo la forma para comunicarnos con el ministro de la SEN (Secretaría de Emergencia Nacional), Arsenio Ramón Zárate”, informó el jefe comunal.