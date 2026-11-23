El cacique de la comunidad denominada Takuarita, Florencio Garcete Mendoza, recibió en la tarde de ayer, domingo, la información de que parte de integrantes de la comunidad que él lidera sobre el hallazgo del cuerpo enterrado en una fosa común en inmediaciones de la aldea.

La víctima fatal es Zuny Arce, mayor de edad y quien residía en Takuarita, situada en el distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño.

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Según el informe policial indica que: “El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Joel Cazal, quien dispuso la extracción de la occisa de la fosa común, con ayuda de integrantes de la comunidad, posterior traslado hasta el Hospital Regional de Concepción”, indica el documento.

Tras recabar datos en el lugar del hecho, se pudo individualizar a dos de los supuestos autores, por lo que se procedió a la aprehensión de los nativos, Mateo Luís Benítez Garcete, de 38 años, y Gabino Arce Benítez, de 18 años.

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Torturada, asesinada y cuerpo desmembrado

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional indica que Zuny Arce fue acusada de ser hechicera y por eso la torturaron, incluso existen filmaciones realizadas por los propios integrantes de la comunidad indígena cuando la mujer era golpeada.

De las torturas habrían participado varios miembros de la aldea. Posteriormente la mujer fue asesinada y su cuerpo desmembrado.