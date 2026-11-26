El extremo norte del departamento de Concepción soporta inundaciones desde hace unos días. La situación empeoró debido a las intensas lluvias registradas en la zona. Los cauces hídricos están llenos tras las precipitaciones.

Uno de los distritos más afectados por las inundaciones es San Lázaro, especialmente en la zona de Vallemí, donde varias casas fueron anegadas. También algunas calles no pueden ser utilizadas debido a que están llenas de agua.

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Debido a las intensas lluvias registradas en esta parte del departamento de Concepción, un cauce natural de agua desbordó. El lugar no tiene nombre, según el intendente Carlos González (PLRA).

El sitio donde el agua sobrepasó el nivel de la ruta PY22 está a 159 kilómetros al norte de Concepción y a 15 kilómetros al sur de Vallemí. Es en las cercanías del desvío a la comunidad de Tres Cerros, donde el agua inundó la ruta.

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Los vehículos empezaron a tener dificultad para cruzar ese tramo. Los camiones de gran porte prácticamente servían de guía para los rodados más pequeños.

El jefe comunal pidió precaución a los conductores de vehículos al momento de circular por el lugar donde el agua cruza sobre la ruta pavimentada.