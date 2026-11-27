La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta ante el desarrollo de núcleos de tormentas sobre gran parte del territorio nacional, las cuales podrían generar fenómenos de tiempo severo para las primeras horas de la tarde de este viernes.

Según el reporte meteorológico, los eventos esperados consisten en lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos también moderadas a fuertes, las cuales podrían manifestarse de manera muy puntual.

La zona de cobertura abarca el suroeste y el noreste de la Región Oriental, afectando específicamente a diez departamentos.

Las zonas afectadas son: suroeste de Concepción, este de San Pedro, norte y sur de Amambay, sur de Guairá, este de Caaguazú, oeste de Alto Paraná, oeste de Caazapá, oeste y centro de Itapúa, sur de Misiones y este de Ñeembucú.

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Se recomienda a la población de estas zonas tomar las precauciones necesarias ante la eventualidad de ráfagas de viento y descargas eléctricas durante el transcurso de la jornada.