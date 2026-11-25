Mediante un reporte oficial, el departamento de Servicios Climáticos de la DMH dio a conocer la precipitación total acumulada en el territorio nacional a través de su red de estaciones meteorológicas automáticas y convencionales.

Las mediciones corresponden del 24 al 25 de noviembre de 2026 y en el caso de las estaciones convencionales, estas abarcan el lapso comprendido entre las 09:00 de ayer, martes, y las 09:00 de este miércoles.

Durante estos días de lluvias, la cifra más elevada registrada a nivel país se ubicó en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, alcanzando una marca de 114,8 mm.

En la Región Oriental, la distribución de las lluvias mostró núcleos de mayor intensidad concentrados principalmente en el sureste y noreste del territorio nacional.

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Mayores registros de precipitación acumulada

Conforme al reporte especial, esta es la lista con las 15 mayores acumulaciones de agua registradas por la red de estaciones automáticas y convencionales:

Salto del Guairá: 114.8 mm (Canindeyú · Estación Convencional) Base Aérea Cnel. DEM José María Argaña: 113.6 mm (Itapúa · Estación Automática) UCA - Facultad de Ciencias Agrarias: 102.6 mm (Itapúa · Estación Automática) Concepción: 98.2 mm (Concepción · Estación Convencional) Campo Experimental Chaco Central: 83.1 mm (Presidente Hayes · Estación Automática) Aeropuerto Internacional Tte. Amin Ayub González: 79.8 mm (Itapúa · Estación Automática) Costanera Encarnación: 73.1 mm (Itapúa · Estación Automática) La Victoria: 69.4 mm (Alto Paraguay · Estación Convencional) Agro Serrana S.A.: 67.5 mm (Itapúa · Estación Automática) Juan Manuel Frutos: 64.0 mm (Caaguazú · Estación Automática) Cabaña Don Zeno: 62.6 mm (Itapúa · Estación Automática) Pedro Juan Caballero: 61.2 mm (Amambay · Estación Convencional) Club Social Villa Permanente: 52.8 mm (Itapúa · Estación Automática) Centro Meteorológico Nacional: 51.4 mm (Central · Estación Automática) Minga Guazú (AIG): 47.0 mm (Alto Paraná · Estación Convencional)

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