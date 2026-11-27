El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo, según la actualización de la alerta emitida a las 16:21 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten y otras se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Según el reporte meteorológico, la zona de cobertura es el norte de la Región Oriental y este del Chaco.

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Departamentos afectados por tormentas

Según indica la Dirección de Meteorología, los departamentos afectados serán: