Crónicas Ciudadanas

Peligroso pozo abierto en la vereda

Este pozo abierto se encuentra en Luis Albert de Herrera esquina Caballero, Asunción, sin señalización alguna. El peligro es evidente para cualquier persona que circula por la zona.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 19:55
El agujero es de un tamaño considerable.
- Osvaldo Cazenave.