Abandono y suciedad en la Avenida Itá Ybaté de Luque.

La situación de la Avenida Itá Ybaté alcanzó un punto crítico debido a la acumulación de basura y la falta de mantenimiento de las banquinas. Los residentes de la zona de Curva Romero, en Luque, señalan que el descuido de esta importante vía no solo afecta la estética del barrio, sino que representa un peligro para la seguridad vial y la salud pública, al convertirse en un foco de proliferación de alimañas.

Ante la falta de respuestas, la comunidad hace un llamado urgente a Carlos Echeverría y a la Municipalidad de Luque para que dispongan de cuadrillas de limpieza de forma inmediata. La falta de gestión en el aseo urbano de esta arteria principal dificulta el tránsito peatonal y devalúa la zona, afectando la calidad de vida de quienes transitan diariamente por esta estratégica intersección.

José Alcaraz