- José González.
24 de noviembre de 2026 - 12:27
Alumbrado público sin funcionar en la Avda. Venezuela
Hace un considerable tiempo que un par de alumbrados públicos no funcionan en la Avda. Venezuela y Fray Luis de Granada, Asunción. En persona el escenario es mucho más oscuro al que se ve en las fotografías.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
02
Ueno: ¿Fiscalía imputará a Leticia Ocampos y exautoridades del IPS?Ver más
03
Fiscalía denunció filtración de declaración de Julio Rey: Abogado responsabiliza al Ministerio PúblicoVer más
04