25 de noviembre de 2026 - 23:53
Asunción: enorme acumulación de basura en Varadero
Este enorme vertedero, sin duda alguna que es una enorme acmulación de ramas y otro tipo de basuras, está ubicado en Kanonnikoff esquina Isabel La Católica, Varadero, Asunción.
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