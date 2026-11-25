El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal decretó la prisión preventiva de Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, procesado como presunto autor de lavado de activos y asociación criminal; y supuesto cómplice administración en provecho propio y cohecho pasivo agravado (coima), en el caso Ueno Bank.

Legal concluyó que se dan los presupuestos del peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación, por parte del hermano de Santiago Peña; en consecuencia dispuso la prisión preventiva del procesado, medida que será cumplida en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Lea más: Caso Ueno: imputan a Santiago Peña, ahora por lavado de activos y cohecho pasivo

Respecto a la procesada Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña; sindicada por supuesto lavado de activos en el marco de la causa N° 92/2026, el magistrado no se expidió aún. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica para la cuñada de Santiago Peña.

Tanto Francisco Peña como su esposa, Rocío Caballero Bosch están procesados en la causa que afronta el expresidente Santiago Peña, encarcelado en Viñas Cué por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hermano de Santiago Peña utilizó sociedad montada, según fiscalía

La imputación fiscal señala que la firma PEAR SRL fue constituida el 12 de noviembre de 2020, con la intervención del escribano Esteban Rapetti Barrail, con un capital social de G. 6.000.000 dividido en 60 cuotas de G. 100.000, suscriptas por Gustavo Miguel Arietti Hashimoto (59 cuotas, Socio Gerente) y Rodrigo Llano Michelagnoli (1 cuota).

Se presume que, la firma que no registró movimientos habría sido constituida por Hashimoto con la finalidad de disponer de una razón social ante una eventual ocasión de negocio, para evitar cualquier demora con la creación de una empresa.

Lea más: Defensa de Santiago Peña denuncia “arbitrariedad” y “daño a la integridad psíquica” por cambio de reclusorio

Es así que, en agosto de 2023, luego de que Santiago Peña haya asumido la presidencia de la República, su hermano Francisco, quien mantenía un vínculo de amistad con Arietti Hashimoto desde 2019, lo habría contactado para comentarle de la existencia de un inmueble rural en Paraguarí, donde aparentemente tenía previsto llevar a cabo un proyecto agrícola.

En dicha oportunidad, Francisco Peña también le habría indicado a Arietti Hashimoto que precisaba una razón social para concretar la operación, por lo que le habría consultado si disponía de alguna, por la que Hashimoto le habría ofrecido la sociedad PEAR SRL, que estaba inactiva.

Gestionó préstamo en Ueno Bank para adquirir inmueble

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2023, Gustavo Arietti Hashimoto y Rodrigo Llano, como vendedores, habrían preparado un borrador de contrato privado de compraventa de PEAR SRL con Francisco Peña Palacios, como comprador. Sin embargo, ese instrumento no pudo perfeccionar debido a motivos de viaje de Francisco Peña.

Luego de ello, Francisco habría informado a Arietti que la entonces Financiera Ueno le habría aprobado su proyecto agrícola y le iban a otorgar un crédito para la compra del campo, cuya extensión era de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, que estaba valuado en unos US$ 3.000.000, que previamente habría sido recibido por la financiera como dación en pago de Ueno Holding SAECA y sus gastos operativos.

Lea más: “Cómplices de Peña siguen en el Gobierno y temen ser identificados”, dice Filizzola

Lo que se presume sobre esta operación es que, Arietti Hashimoto no habría sido quien gestionó el préstamo, sino que habría sido el propio Francisco Peña quien le solicitó que suscriba la proforma del crédito, el pagaré y la escritura hipotecaria en su carácter formal de representante legal de PEAR SRL, debido al interés de Peña Palacios en concretar la operación lo antes posible, incluso sin esperar el trámite de registro de la cesión de las cuotas sociales.

Imagen aérea del inmueble de 1.184 hectáreas que PEAR compró de Financiera Ueno (Ueno Bank) con un crédito de US$ 3 millones de la misma entidad financiera.

El 7 de septiembre de 2023, la Financiera Ueno, representada entonces por Julio Daniel Rey Fernández y Juan Manuel Gustale, transfirió a PEAR SRL, que hasta ese momento estaba representada formalmente por Arietti Hashimoto, el inmueble rural de Paraguarí, mismo bien que previamente ingresó a Financiera Ueno como supuesta dación en pago de Ueno Holding SAECA, firma en la que Santiago Peña tenía 6.144 acciones.

Habrían simulado pagos utilizando fondos de Ueno

Los datos refieren que, el 13 de noviembre de 2023, ante la escribana Ana María Barrail de Rapetti, Gustavo Arietti Hashimoto, en representación de PEAR SRL, otorgó un Poder General Amplio a favor de Francisco Peña Palacios, quien quedó con el control y administración de la firma.

Luego el 28 de febrero de 2024, se habría perfeccionado la cesión y transferencia total de las cuotas sociales, por parte Rodrigo Llano Michelagnoli a favor de Rocío Caballero Bosch y Gustavo Arietti Hashimoto a Francisco Peña Palacios, quedando ambos cónyuges como únicos socios de PEAR SRL y asumiendo así Francisco Peña la representación legal de dicha firma.

Lea más: Fotos inéditas de la “suite” que Santiago Peña deberá abandonar

Es así que, según los elementos de la investigación, mientras Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch mantenían la titularidad registral de PEAR SRL, los vencimientos de las cuotas del crédito por los US$ 3.000.000 por el inmueble de Paraguarí, no habrían sido cubiertas con ingresos operativos propios de la firma, cuya actividad conocida por su anterior socio era la plantación de aguacate y hortalizas, sino que supuestamente habrían sido asumidos directamente por el Grupo Vázquez.

Dicha operación, se habría montado para revestir de licitud dichos desembolsos, por lo que también se habrían emitido facturas de PEAR SRL al Grupo Vázquez en concepto de “confección de granos forrajeros” para la estancia Don Miguel, habiéndose registrado comprobantes del 3 de junio de 2026 por US$ 739.000 y del 31 de agosto de 2026 por G. 295.650.000.

Lea más: Esposado: así ingresó Santiago Peña a Viñas Cue

Al respecto, desde la Fiscalía señalan como hipótesis que, Francisco Peña no habría sido solo un tercero ajeno que compró la sociedad, sino que fue él quien gestó y se benefició con la compra del inmueble de Paraguarí.

Además, para desligar inicialmente el apellido presidencial de la operación inmobiliaria, Francisco Peña Palacios habría adquirido PEAR SRL mediante un contrato privado no perfeccionado y habría usado la firma formal del socio gerente, Gustavo Arietti Hashimoto.