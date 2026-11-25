Santiago Peña fue imputado el 7 de noviembre por lesión de confianza y administración en provecho propio por el caso Ueno Bank, tras su destitución vía juicio político. La expectativa de pena es de hasta 5 o 10 años de prisión por lesión de confianza y de hasta 10 años por administración en provecho propio.

El 13 de noviembre la Fiscalía dio a conocer la primera ampliación de la imputación contra Santiago Peña por asociación criminal, cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de prisión. La segunda ampliación de la imputación se dio ayer, por cohecho pasivo (coima) y lavado de dinero, cuyas expectativas de pena son de 5 a 10 años y de hasta 5 o 10 años , respectivamente.

Según un análisis que realizó la abogada y exministra de Justicia del gobierno de Mario Abdo Benítez, Cecilia Pérez, con estas imputaciones Santiago Peña saldría libre de su prisión preventiva en mayo del año que viene, considerando las leyes y la Constitución Nacional.

“Art. 19 de la CN: la preventiva no puede superar la pena mínima del delito imputado. Peña tiene cinco: lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y lavado de activos. Ninguno tiene mínimo propio. Tope: 6 meses”, indicó en una publicación que realizó en su cuenta oficial de la red social X.

PEÑA SALE EN MAYO: LA CUENTA QUE NADIE QUIERE HACER

Hoy, con la imputación que tiene, Santiago Peña sale en libertad a los 6 meses. No es una opinión: es la Constitución. 🧵 — Cecilia Perez Rivas (@cperezrivas) November 25, 2026

La influencia de la Contraloría

Agregó que la prisión preventiva que se dictó el 7 de noviembre, en mayo de 2027 debe levantarse, y una causa con 27 imputados, fondos en el exterior, el Banco Central del Paraguay (BCP) y las cajas previsionales, no se investiga en seis meses, por lo que considera que la etapa preparatoria será prorrogada, lo que ocasionaría que Peña espere el proceso afuera de prisión.

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Explicó que la ampliación que se dio a conocer ayer por lavado de activos y coima no mueve la cuenta y lo único que la cambiaría sería que se abra una causa por enriquecimiento ilícito, que según establece el artículo 3 de la Ley 2523/04, tiene una pena de 1 a 10 años de prisión, por lo que la prisión preventiva tendría un mínimo de un año.

“Con esa imputación, la preventiva podría sostenerse el doble. ¿Por qué no está? Porque la CGR le regaló un examen de correspondencia a medida: aceptó que Peña corrigiera su declaración jurada en pleno análisis, sin sanción, y dejó sin examinar 2017-2023, los años en que su patrimonio pasó de ‘ni un peso’ a G. 23.000 millones”, refirió.

Recordó que en el caso de Eddie Jara, expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) imputado por enriquecimiento ilícito tras no poder justificar más de G. 5.399 millones entre 2023 y 2026, la Contraloría sí examinó sus años en el sector privado del 2018 al 2023, mientras que con Peña, no.

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“Misma ley, mismo contralor, distinta vara. Y no es un detalle: sin revisar con qué patrimonio llegó, cualquier gasto en la presidencia queda ‘justificado’. Ese dictamen no obliga a nadie. La Contraloria coteja papeles; el Ministerio Público investiga hechos. USD 200.000 en efectivo en Mburuvichá Róga. Una mansión en San Bernardino. Cuotas de préstamo que equivalían a seis sueldos presidenciales. Hay hechos para investigar”, insistió.

“La impunidad se construye con plazos”

Concluyó al afirmar que la Fiscalía todavía puede ampliar la imputación y si no lo hace, “que nadie se haga el sorprendido en mayo. La impunidad también se construye con plazos”.