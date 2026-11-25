Se trata de Ángel Gabriel Rondán, quien ingresó al Hospital General de Barrio Obrero el 17 de abril de 2024 en grave estado de salud, aquejado por diversas patologías y en aparente situación de calle.

A lo largo de más de dos años y medio, el personal médico y de enfermería del hospital asumió por completo tanto su tratamiento clínico como sus necesidades básicas diarias, supliendo la ausencia absoluta de familiares o allegados.

El pasado 19 de noviembre, el equipo médico determinó que Rondán superó la mayor parte de sus afecciones y se encuentra clínicamente apto para recibir el alta y continuar su recuperación de forma ambulatoria.

Sin embargo, los casi mil días de hospitalización dejaron secuelas físicas importantes. Hoy depende de una silla de ruedas y requiere cuidados permanentes para subsistir.

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Desde el Departamento de Trabajo Social del hospital señalaron que lograron ubicar al entorno familiar del paciente y realizaron una visita domiciliaria para gestionar su egreso.

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Pese a la intervención, la madre del hombre se negó a permitirle el ingreso a la vivienda y tampoco se obtuvo una respuesta favorable por parte de su hermana.

La agente fiscala Fátima Girala reiteró un llamado urgente a los familiares de Ángel Gabriel Rondán para que se presenten y asuman la responsabilidad de su cuidado.

Asimismo, el Ministerio Público solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con datos que ayuden a localizar a otros parientes o brindar apoyo, se acerquen a la unidad fiscal interviniente o directamente al Hospital General de Barrio Obrero.