Exactamente un mes después del último escándalo en el Ministerio de Justicia (MJ), por la fuga de dos presos de la penitenciaría de máxima seguridad de Emboscada y el desmantelamiento de una rosca corrupta, hoy se desató una nueva crisis en la citada cartera de Estado, por el permiso que le concedieron en la cárcel Comple de Emboscada a la expresidenta de Petropar Patricia Samudio, condenada en el caso agua tónica, para asistir a la defensa de tesis de uno de sus hijos.

En atención a que desde el MJ exhibieron una notificación al juzgado con posterioridad a la concesión del permiso, consultamos a la jueza Sandra Silveira si este constituye el trámite correcto o si se debió comunicar con antelación al evento, a fin de prever la posibilidad de una eventual objeción del juzgado.

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La magistrada explicó que se enteró del permiso por los medios de comunicación y dijo que el documento que exhibió el MJ no llegó al juzgado por la vía establecida para el efecto.

“Hasta el momento, nada recibimos”

“El correo institucional es jeps3@pj.gov.py. Este es el medio y no hay nada”, explicó la magistrada, tras comentar que el artículo 129 del Código de Ejecución Penal —en el que se basaron las autoridades penitenciarias para otorgar el permiso— tiene una laguna porque no especifica los casos a considerar para la concesión del beneficio, sino que dice “comprobados motivos”.

El mencionado artículo -129- del Código de Ejecución Penal establece lo siguiente:

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El director del establecimiento podrá conceder permisos de salida en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge o conviviente, hijos, hermanos o de otras personas íntimamente vinculadas al interno; alumbramiento de la esposa o conviviente, así como por otros importantes y comprobados motivos. Estos permisos se concederán en concomitancia con las medidas de seguridad adecuadas al grado de confianza y al concepto que el interno merezca.

Los permisos no se concederán cuando existan indicios verosímiles de que la salida:

1. Pueda ser aprovechada para sustraerse de la ejecución de la pena o para la realización de hechos punibles; y,

2. Peligra los progresos del interno en cuanto a su tratamiento.

“Hasta el momento, nada recibimos”, acotó la magistrada Silveira, tras comentar que en el mes de octubre se ordenó promover a Patricia Samudio al periodo de tratamiento para que reciba asistencia con el equipo técnico criminológico y psicológico.

Delia Patricia Samudio Torras, de 48 años, está condenada a cuatro años de cárcel por lesión de confianza, en el recordado caso agua tónica.

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Su esposo, José Manuel Costa Perdomo, de 46 años, también fue sentenciado a 3 años y 9 meses por el mismo hecho.

Básicamente, cuando era presidenta de Petropar, en 2020, durante la pandemia, Patricia Samudio simuló una licitación para la compra de agua tónica, pero en realidad con ese dinero se pagó una deuda particular que tenía su esposo con una empresa privada.

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El matrimonio Costa-Samudio fue condenado en abril de 2024. El fallo fue ratificado en octubre del mismo año y, finalmente, quedó firme en mayo de este año.

De hecho, Patricia Samudio está recluida en la cárcel Comple de Emboscada, que es la prisión para mujeres que remplazó al Buen Pastor de Asunción.

Patricia Samudio presentó solicitud de permiso el 17 de noviembre

El martes último, 17 de noviembre, la propia Patricia Samudio escribió una nota dirigida a la directora del Comple, Nilce Judyd Franco, mediante la cual solicitó “permiso especial como persona condenada para poder usufructuar mi beneficio de estímulo de recompensa de salida especial”.

Entre sus argumentos, la expresidenta de Petropar expuso que “el pedido obedece a que mi hijo mayor defenderá su tesis ante una mesa examinadora privada en la Universidad Católica de Asunción”.

Efectivamente, la directora del penal femenino, concedió el permiso a la mujer privada de libertad, según la nota elevada por la funcionaria.

“Una vez analizado el pedido, esta Dirección otorgó mediante las tablas de Recompensa la misma a alcanzado un nivel avanzado para usufructuar el permiso de salida individual y poder participar de actos familiares por Resolución fundamentada en los Art. 117. 118, 119 y 129 del Código de Ejecución Penal”, dice textualmente la contestación.

Condenada en el caso agua tónica salió a las 13:44 y regresó a las 23:00 del mismo día

Según los datos obtenidos, Patricia Samudio salió de Emboscada el viernes 20 de noviembre a las 13:44 y regresó a las 23:00 del mismo día. Supuestamente, tuvo tiempo incluso de pasar por la peluquería, antes el evento de su hijo.

Un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Justicia añade que “el traslado se realizó a cargo de la custodia de dos agentes penitenciarios. En el mismo movimiento se incluyó a la MPL Gilda Ferreira (en estado de gravidez), quien debió realizar trámites de libertad ante la sede judicial correspondiente”.

“Cabe destacar que los nuevos centros penitenciarios del país cuentan, en sus módulos convencionales, con las Tablas de Recompensas aplicables a todas las PPL. Estos beneficios se conceden de manera progresiva únicamente cuando la persona alcanza el nivel correspondiente, cumple con los requisitos de calificación y tiempo mínimo establecidos, conforme a la normativa vigente”, prosigue el documento.

“En caso de que se haya detectado alguna irregularidad en el otorgamiento o ejecución del permiso especial, la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia iniciará de inmediato la investigación correspondiente a los agentes penitenciarios involucrados, a fin de sustanciar el sumario administrativo que corresponda, conforme a la normativa vigente”, avisa el Ministerio de Justicia.