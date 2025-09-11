Terminamos peleando en el podio

Junto a Colombia, Uruguay y Brasil, la selección paraguaya llegó a 28 puntos al cerrarse el selectivo sudamericano de la Copa del Mundo 2026, virtualmente subimos al podio. No se precisó llegar a la última fecha de las Eliminatorias para asegurarse una de las plazas, pero en el cierre se consiguió un histórico triunfo frente a Perú, que cambia muchos puntos en el historial.

Ahora resta esperar el sorteo unos días antes de la Fiesta de la Virgen de Caacupé, pero antes se deberá cumplir con los cuatro amistosos agendados.

La plantilla albirroja

El proceso de llegar a la Copa del Mundo 2026 deja anotados en las estadísticas que pasaron tres entrenadores, todos argentinos, y 46 futbolistas que formaron parte del ciclo (ver la infografía de arriba).

El proceso arrancó con Guillermo Barros Schelotto con dos partidos (1 empate y 1 derrota); lo siguió Daniel Garnero, 4 juegos (1 victoria, dos empates y 1 caída) y cerramos con Gustavo Alfaro, 12 encuentros (seis triunfos, 5 empates y 1 derrota).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mes de octubre están los amistosos contra Japón y Corea del Sur; en noviembre se pactó jugar con EE.UU. y México.