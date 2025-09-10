Alerta: Robert Harrison y una reunión clave con Infantino

Robert Harrison, Claudio Tapia, Alejandro Domínguez y otros directivos viajarán la próxima semana a Miami para conversar con Gianni Infantino. Los dirigentes del fútbol sudamericano realizarán una reunión muy importante con el presidente de la FIFA sobre EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y, España/Marruecos/Portugal y Argentina/Paraguay/Uruguay 2030.

Lea más: Gustavo Alfaro: “Para el Mundial no nos alcanza, necesitamos...”

El plan del titulares de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol es solicitar a Infantino la intersección con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con el propósito de destrabar las visas para el ingreso de los aficionados al territorio americano durante el Mundial 2026.

Tres partidos por país en el Mundial 2030

El siguiente pedido de la cúpula sudamericana tiene relación con el Mundial 2030: Paraguay, Argentina y Uruguay quieren más de un partido de la Copa del Mundo en sus respectivos territorios. Es decir, la intención es aumentar de 1 a 3 los encuentros en cada país, que son sedes de los juegos conmemorativos por los 100 años del torneo más importante de selecciones.

Lea más: Mundial 2030: FIFA confirmó a Paraguay y al estadio de Olimpia