Abierto de Australia: Positivo inicio de “qualy” del paraguayo Daniel Vallejo

En la madrugada de esta martes, nuestro compatriota Daniel Vallejo debutó en la “qualy” del primer Gradn Slam de la temporada, el Abierto de Australia, logrando un triunfo fundamental y sin apremios, sobre el mexicano Pacheco Méndez, con marcador de 6/1 y 6/2.

El número 1 de nuestro país estuvo muy bien enfocado en el juego, logrando tres puntos directos en el saque (aces), con una sola doble falta y alcanzando el 70% de los puntos el primer servicio y el 40% con el segundo.

Con un alto nivel de tenis, Vallejo avanzó a la siguiente ronda, donde medirá al juvenil italiano de 18 años Federico Cinà, quien se impuso en tres set al sudafricano Lloyd Harris (28 años), con parciales de 6/4, 6/7 (4) y 6/3.

El encuentro de segunda ronda de nuestro compatriota está programada para mañana a las 12:40 de la madrugada, en la cancha 14 del completo Albert Park de Melbourne. De volver a triunfar, Dani estará a una sola victoria de acceder al cuadro principal del Australian Open.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy