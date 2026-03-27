Nacional 3-Sportivo Luqueño 2: Remontada académica

Nacional reacciona y lo gana

Nacional recibió hoy en la Visera al Sportivo Luqueño, en la continuidad de la décimotercera fecha del torneo Apertura 2026. En el arranque del partido la propuesta futbolística de ambos fue más que interesante por las ocasiones de gol que se pudieron ver.

La dinámica que le imprimieron al juego en los primeros quince minutos –y sobre la mitad del primer tiempo– produjo constantes peligros frente a las dos porterías.

Producto de ello la visita llegó al primer tanto a los 27’ a través de Iván Maggi, quien remató colocando la pelota al palo izquierdo del Kili Rojas y puso el 1-0 provisorio.

Posteriormente, el equipo luqueño –mejor parado y más efectivo a esa altura– logró concretar el segundo tanto por intermedio de Sebastián Quintana, que le pegó de zurda a los 40’, y se puso 2-0 arriba en el marcador.

Lea además: Apertura #13: Entre Asunción y Villeta

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Trico, que estuvo impreciso a la hora de definir, finalmente consiguió el descuento luego de que Juan Danilo Santacruz, pasado los 45 minutos, acostara a Alfredo Aguilar –que salvó varias veces su valla– y rematara fuerte de derecha para el 2-1 con el que fueron al descanso.

La etapa complementaria inició con un mejor Nacional, que llegó al empate tras una atropellada de Hugo Iván Valdez, a los 56’, y lo desniveló de cabeza Lucas González, a los 64’, ganando merecidamente por 3-2 tras una gran reacción y un electrizante final.