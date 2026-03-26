Apertura #13: Entre Asunción y Villeta

El estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, albergará el duelo entre Nacional y Sportivo Luqueño, marcado para las 18:30.

Lea más: Árbitros de la fecha 13 del Apertura

En La Fortaleza del Pikysyry, situado en la compañía villetana Naranjaisy, Sportivo Ameliano y Libertad medirán fuerzas a partir de las 20:30.

El “aperitivo” se presenta atractivo por la necesidad que tiene la Academia de sostener el ciclo del cuestionado técnico Felipe Giménez, que teniendo un plantel amplio, con jugadores de larga trayectoria, no logra consolidar un equipo que sea capaz de enlazar buenos resultados para pelear más arriba.

El inestable Sportivo, que cayó a la zona roja del descenso, cuenta con el reestreno de Hernán Rodrigo López, su tercer entrenador de la temporada, después de Lucas Barrios y Pedro Sarabia, quienes tuvieron que alejarse por los malos resultados y por las condiciones precarias en las que trabaja un plantel profesional, que también reclama la puesta al día en términos económicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el match de fondo, la V azulada intenta fortalecer su promedio luego de pasar del puesto 11 al 10 con su triunfo sobre Rubio Ñu.

El Guma de Francisco Arce es una verdadera caja de sorpresas. Viene en alza, pero su mejoramiento no se traduce en resultados, sobre todo teniendo en cuenta la fecha anterior, en la que cayó en casa por 3-2 contra Cerro Porteño, cometiendo errores que costaron muy caro.