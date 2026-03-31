Presentaron detalles del Campeonato Panamericano de MTB que se disputará en San Juan del Paraná

Los organizadores del evento destacaron que por primera vez en Paraguay se albergará un Campeonato Panamericano de Mountain Bike (MTB). Fue declarado de interés departamental por la Gobernación de Itapúa y de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), así como también de interés distrital por la Municipalidad de San Juan del Paraná.

Juan Andrés Szopa, representante del comité organizador de este evento deportivo, manifestó que este campeonato representa una gran oportunidad para posicionar a Paraguay como un destino turístico vinculado al deporte. Enfatizó que eventos de esta magnitud permiten mostrar al mundo la calidad de competidores con los que cuenta el país, así como la capacidad organizativa, y la riqueza natural, cultural y humana que nos caracteriza.

Por su parte, el secretario de Deportes de la Gobernación de Itapúa, Cristian Benítez, indicó que la realización de esta competencia demuestra que Paraguay está preparado para recibir eventos internacionales de alto nivel, cumpliendo con los estándares exigidos y mostrando al mundo nuestra estructura y capacidad de coordinación y organización.

El presidente de la Federación Itapuense de Ciclismo, Javier Vallejos, puntualizó que el trabajo y el esfuerzo de los atletas es crucial para dejar bien en alto el nombre del país. “El distrito de San Juan del Paraná se encuentra presto para recibir a todos los participantes y a todos aquellos que deseen ser partícipes de este evento a nivel mundial”, dijo el intendente Aldo Lepretti (PLRA).

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Evento destacado

El gobernador del departamento de Itapúa, Javier Pereira (PLRA), resaltó que los competidores son los que ponen en alto al departamento, así como también manifestó que el Panamericano viene para quedarse, pero que “depende de cada uno, del esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo que se ponga”, indicó.

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“Que así como se obtuvo el premio al mejor Rally Mundial, obtengamos el premio de la mejor competencia ciclística”, dijo el jefe departamental.

Hasta la fecha, el evento contará con 16 delegaciones, entre las que están Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala. Se proyecta la asistencia de más de 1.500 personas, incluyendo delegaciones oficiales y acompañantes.

Posteriormente, las autoridades acompañaron la entrega de indumentarias a cargo del entrenador de la Selección Paraguaya de Ciclismo, José Hermosilla, a los atletas de las diferentes regiones del país, como Villarrica, Asunción, Encarnación, Cambyretá, Nueva Alborada, Naranjal y Ciudad del Este. Estos jóvenes son promesas del deporte que representarán al Team Paraguay.

El acceso para el público será libre y gratuito, para que todos los interesados puedan alentar a los competidores y disfrutar en familia de un espectáculo deportivo único en un entorno natural incomparable.