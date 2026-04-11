Ciclismo: Inicia la Copa Aguavista en San Juan del Paraná como previa al Campeonato Panamericano de MTB

La tarde de este sábado inició la Copa Aguavista de Mountain Bike (MTB) XCO, en el circuito Aguavista de la ciudad de San Juan del Paraná, del departamento de Itapúa. La competencia deportiva también será el Test Event oficial del Campeonato Panamericano de MTB 2026, que se desarrollará la próxima semana en la misma pista.

El evento internacional contará con 16 delegaciones, entre las que están Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala. Se proyecta la asistencia de más de 1.500 personas, incluyendo delegaciones oficiales y acompañantes.

Entretanto, la actividad contará además con una competencia para niños, que se desarrollará en la jornada. La competencia continuará el domingo desde las 8:00.

Los organizadores destacan que la actividad es un importante evento que potencia este deporte y lo posiciona a nivel internacional. También prepara a los atletas nacionales para competencias de alta exigencia a nivel internacional.

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La pista

Los organizadores destacan que, con más de una década de trayectoria, el circuito cumple con los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Fue sede de competencias en los Juegos ODESUR 2022 y el Panamericano Junior ASU 2025.

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El trazado mide 5,1 km por vuelta, con más de 100 metros de desnivel positivo por giro y supera las 100 curvas, combinando múltiples superficies: 350 m de pavimento de piedra (empedrado); 280 m de baldosas de cemento; 110 m de asfalto; 4.360 m de ripio compactado (piso de todo tiempo); 3 puentes de madera (incluido uno colgante), 3 curvas peraltadas y un rock garden casi al final del circuito.

Como sello distintivo, 400 metros del recorrido transcurren a orillas del río Paraná, lo que aporta un marco natural único en la región.