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11 de abril de 2026 - 10:43

Todos por Cenade: este domingo realizarán comilona y colecta callejera recaudó alrededor de G. 18 millones

Individuo con chaleco amarillo ofrece una caja a un conductor de coche. Entorno urbano con edificios y vehículos visibles.
Personas participan en una colecta callejera solidaria en Encarnación para apoyar a Cenade.Gentileza

La campaña “Todos por Cenade” es desarrollada en Encarnación para recaudar fondos que contribuirán al sostenimiento del Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarnación (Cenade). La colecta urbana fue desarrollada este jueves, con una recaudación aproximada de G. 18 millones, mientras que la comilona será desarrollada este domingo.

Por Sergio González

El Centro de Ayuda al Discapacitado Encarnación (Cenade), en conjunto con el Rotary Club Encarnación Norte, desarrolla la campaña solidaria “Todos por Cenade 2026”, con el objetivo de recaudar fondos que permitan garantizar la continuidad de sus servicios de atención integral a personas con discapacidad.

Este domingo 12 de abril, desarrollarán una comilona solidaria, con más de 30 stands de comidas variadas, de varias colectividades, tradicionales y comidas rápidas. Se desarrollará en el Galpón de la Réplica de la Estación del Ferrocarril, ubicada sobre la avenida Costanera República del Paraguay, a partir de las 10:00.

El pasado jueves se desarrolló una colecta urbana en la capital departamental, que culminó con una recaudación de más de G. 18 millones, según el conteo preliminar. No obstante, la recaudación oficial será develada en el acto principal durante la comilona.

Joven con chaleco amarillo sostiene una caja, caminando hacia un automóvil blanco en un entorno urbano parcialmente nublado.
Joven voluntario durante colecta callejera solidaria de la campaña Todos por Cenade.

Además, al igual que el año anterior, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregó un aporte de G. 100 millones. En el 2025 habían logrado recaudar más de G. 32 millones en la comilona y G. 25 millones en la colecta.

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Atención a personas con discapacidad

El Centro de Ayuda al Discapacitado - Encarnación funciona desde el 27 de mayo de 1986, año en que se aprobaron sus Estatutos Sociales y se le otorgó la Personería Jurídica. Es una organización sin fines de lucro que está situada en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Joven con cabello rizado y chaleco amarillo sonríe, sosteniendo una caja blanca en una calle con edificios al fondo.
Voluntarios realizaron colecta solidaria para la campaña Todos por Cenade en Encarnación.

El centro brinda más de 21.000 atenciones anuales a niños, jóvenes y adultos, sin límite de edad, mediante un equipo de profesionales especializados en diversas áreas.

Para sostener este nivel de atención, la institución requiere un presupuesto mensual cercano a los G. 80 millones; anualmente se traduce en la necesidad de más de G. 960 millones.

Entre los servicios que ofrece se encuentran medicina familiar, neurología, fisioterapia, psicología, fonoaudiología, estudios de audiometría, además de electrocardiogramas y electroencefalogramas, todos orientados principalmente a personas con recursos limitados y con costos accesibles.