Todos por Cenade: este domingo realizarán comilona y colecta callejera recaudó alrededor de G. 18 millones

El Centro de Ayuda al Discapacitado Encarnación (Cenade), en conjunto con el Rotary Club Encarnación Norte, desarrolla la campaña solidaria “Todos por Cenade 2026”, con el objetivo de recaudar fondos que permitan garantizar la continuidad de sus servicios de atención integral a personas con discapacidad.

Este domingo 12 de abril, desarrollarán una comilona solidaria, con más de 30 stands de comidas variadas, de varias colectividades, tradicionales y comidas rápidas. Se desarrollará en el Galpón de la Réplica de la Estación del Ferrocarril, ubicada sobre la avenida Costanera República del Paraguay, a partir de las 10:00.

El pasado jueves se desarrolló una colecta urbana en la capital departamental, que culminó con una recaudación de más de G. 18 millones, según el conteo preliminar. No obstante, la recaudación oficial será develada en el acto principal durante la comilona.

Además, al igual que el año anterior, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregó un aporte de G. 100 millones. En el 2025 habían logrado recaudar más de G. 32 millones en la comilona y G. 25 millones en la colecta.

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Atención a personas con discapacidad

El Centro de Ayuda al Discapacitado - Encarnación funciona desde el 27 de mayo de 1986, año en que se aprobaron sus Estatutos Sociales y se le otorgó la Personería Jurídica. Es una organización sin fines de lucro que está situada en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

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El centro brinda más de 21.000 atenciones anuales a niños, jóvenes y adultos, sin límite de edad, mediante un equipo de profesionales especializados en diversas áreas.

Para sostener este nivel de atención, la institución requiere un presupuesto mensual cercano a los G. 80 millones; anualmente se traduce en la necesidad de más de G. 960 millones.

Entre los servicios que ofrece se encuentran medicina familiar, neurología, fisioterapia, psicología, fonoaudiología, estudios de audiometría, además de electrocardiogramas y electroencefalogramas, todos orientados principalmente a personas con recursos limitados y con costos accesibles.