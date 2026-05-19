Video: así fue la reacción de Neymar al enterarse de su convocatoria al Mundial 2026

La expectativa en torno a la lista definitiva de Brasil para la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin, y el foco de atención estuvo puesto en la intimidad de su principal referente. A través de sus canales oficiales, Neymar Jr. mostró el minuto a minuto de cómo vivió la lectura de los convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti, un proceso que pasó de la extrema tensión a un profundo desahogo familiar.

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El “frío en la barriga” previo al anuncio

Rodeado de sus amigos más cercanos y familiares en su residencia, Neymar no ocultó el nerviosismo en las horas previas. A pesar de contar con una trayectoria de más de una década en el fútbol de élite, el atacante de 34 años confesó que la espera por esta nómina en particular se sintió diferente debido al calvario de lesiones que arrastró en el último ciclo.

“Esta convocatoria confieso que se siente bastante diferente. Estoy un poco ansioso”, admitió el jugador antes de que iniciara la transmisión oficial, comparando la sensación con la previa de una final de campeonato.

Minutos antes del anuncio, el entorno se mantuvo en silencio absoluto frente a la pantalla, con el jugador sosteniendo su teléfono y expectante ante la posibilidad de un llamado previo del cuerpo técnico.

El momento exacto de la confirmación

La tensión se elevó cuando el estrado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comenzó a dictar la lista de delanteros por orden alfabético. Al pronunciarse las palabras “Neymar Júnior, Santos”, la habitación estalló en gritos de festejo por parte de sus allegados.

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La reacción inmediata del futbolista fue romper en llanto. Visiblemente conmovido, Neymar se arrodilló para agradecer y posteriormente se fundió en abrazos con su pareja, Bruna Biancardi, con sus amigos, quienes le recordaron el esfuerzo realizado durante sus meses de rehabilitación física.

Poco después, el ’10′ se comunicó telefónicamente con su padre para compartir la noticia entre lágrimas: “Lo logramos, papá. Qué alivio, lo logramos”, expresó en medio de la emoción.

Un llanto de felicidad y resiliencia

Tras el festejo inicial, el delantero explicó el trasfondo de su emotiva reacción, vinculándola directamente con los momentos de dolor que atravesó tras sus cirugías y recaídas médicas.

“Es difícil no emocionarse por todo lo que pasamos, por todo lo que ellos me vieron pasar. Llegar y lograr disputar otra Copa del Mundo es increíble. Es un llanto de mucha felicidad”, declaró.

Neymar, quien además ratificó que este torneo en Norteamérica marcará su última participación histórica en los mundiales, cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de los aficionados brasileños y asegurando que el objetivo final del grupo es pelear por el hexacampeonato.