Inspeccionan sedes de Misiones para el Nacional de Fútbol de Salón 2027

Desde la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS), iniciaron las inspecciones de los estadios tanto de la sede principal como de las subsedes de lo que será el Campeonato Nacional de Mayores de Fútbol de Salón “Misiones 2027”.

Las inspecciones abarcaron Ayolas, Santa María, San Ignacio y San Juan Bautista, esta última designada como sede central del certamen.

Durante el recorrido se evaluaron las condiciones de los escenarios deportivos y la infraestructura necesaria para recibir a las delegaciones de todo el país.

Lea más: Misiones será sede del Nacional de Fútbol de Salón 2027

Las autoridades señalaron que el objetivo de estas verificaciones es identificar las adecuaciones que deberán realizarse antes del campeonato, con el propósito de garantizar instalaciones acordes a las exigencias de la competencia.

Además de la infraestructura deportiva, la organización también contempla aspectos relacionados con la logística, el alojamiento, la seguridad y la atención a los visitantes, considerando que el torneo movilizará a cientos de jugadores, dirigentes y aficionados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Campeonato Nacional de Mayores de Fútbol de Salón “Misiones 2027” tendrá como sedes a San Juan Bautista, San Ignacio, Santa María y Ayolas en el mes de marzo, y se espera que el evento genere un importante movimiento económico para el departamento, especialmente en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

La Gobernación de Misiones y las autoridades locales indicaron que los trabajos de organización continuarán en los próximos meses en coordinación con la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y las federaciones anfitrionas, con miras a llegar en óptimas condiciones al principal certamen del salonismo paraguayo.