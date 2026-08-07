Deportes
07 de agosto de 2026 a la - 15:30

Inspeccionan sedes de Misiones para el Nacional de Fútbol de Salón 2027

Tres personas en un gimnasio: uno levanta el marco del arco de fútbol, otro agachado en el suelo con chaqueta negra y uno más al fondo.
Representantes de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y autoridades locales verificaron las condiciones de los escenarios deportivos de Misiones, de cara al Campeonato Nacional de Mayores de Fútbol de Salón 2027.Gentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La FPFS, junto a autoridades de Misiones y federaciones locales, verificó las ciudades sedes del Campeonato Nacional de Mayores de Fútbol de Salón “Misiones 2027”.

Por Jesús Riveros

Desde la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS), iniciaron las inspecciones de los estadios tanto de la sede principal como de las subsedes de lo que será el Campeonato Nacional de Mayores de Fútbol de Salón “Misiones 2027”.

Las inspecciones abarcaron Ayolas, Santa María, San Ignacio y San Juan Bautista, esta última designada como sede central del certamen.

Durante el recorrido se evaluaron las condiciones de los escenarios deportivos y la infraestructura necesaria para recibir a las delegaciones de todo el país.

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Las autoridades señalaron que el objetivo de estas verificaciones es identificar las adecuaciones que deberán realizarse antes del campeonato, con el propósito de garantizar instalaciones acordes a las exigencias de la competencia.

Además de la infraestructura deportiva, la organización también contempla aspectos relacionados con la logística, el alojamiento, la seguridad y la atención a los visitantes, considerando que el torneo movilizará a cientos de jugadores, dirigentes y aficionados.

Cuatro hombres y una mujer en un recinto deportivo, con un hombre anotando y otro midiendo; destacan colores verde y amarillo en el ambiente.
Misiones se prepara para recibir a las delegaciones de todo el país en el Nacional de Fútbol de Salón 2027.

El Campeonato Nacional de Mayores de Fútbol de Salón “Misiones 2027” tendrá como sedes a San Juan Bautista, San Ignacio, Santa María y Ayolas en el mes de marzo, y se espera que el evento genere un importante movimiento económico para el departamento, especialmente en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

La Gobernación de Misiones y las autoridades locales indicaron que los trabajos de organización continuarán en los próximos meses en coordinación con la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y las federaciones anfitrionas, con miras a llegar en óptimas condiciones al principal certamen del salonismo paraguayo.