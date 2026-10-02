Nadador yaguaronino conquista cinco medallas y va por el desafío en Chile

El nadador yaguaronino Melvin Arnaldo Caballero Ochoa (15) cerró su participación en los Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales (JEEN2026) con cinco medallas y una nueva convocatoria internacional.

Melvin Arnaldo forma parte desde enero de este año de la Selección Paraguaya de Natación, conforme a los reglamentos de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos (FEPADA) y las normas de las federaciones internacionales afiliadas a World Aquatics.

El deportista también fue convocado para representar a Paraguay en la XLIV Copa Pacífico y la XX Copa Julio Maglione, previstas del 21 al 26 de octubre en la ciudad de Ñuñoa, Chile.

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Conquistó medallas de oro, plata y bronce

El atleta del Club SYC y alumno del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Yaguarón, al cierre de la competencia de los JEEN2026, subió al podio en cinco modalidades.

Conquistó medallas de oro en 50 metros pecho, 50 metros libre y 100 metros pecho, mientras que obtuvo plata en 200 metros combinado individual y bronce en 50 metros mariposa.

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El estudiante dijo que los resultados son el fruto de un proceso de entrenamiento sostenido, disciplina que combina con su formación académica.