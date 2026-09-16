Santa Fe 2026: Récord nacional paraguayo en natación con la posta 4x100 combinado mixto

Paraguay volvió a dejar su marca en la natación de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El cuarteto integrado por Charles Hockin, Astrid Caballero, Camilo Villalba y Nicole Rautemberg estableció un nuevo récord nacional de la categoría Mayores en la posta 4x100 metros combinado mixto.
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El equipo paraguayo registró un tiempo de 4:08.67, mejorando la anterior plusmarca nacional, que se encontraba en 4:11.26 y había sido establecida en 2015.
La nueva marca representa una mejora de 2 segundos y 59 centésimas respecto al récord anterior y se suma a las actuaciones de los nadadores paraguayos en la competencia internacional que se desarrolla en territorio argentino.
Hockin, Caballero, Villalba y Rautemberg fueron los protagonistas de la nueva marca nacional, que queda como uno de los registros destacados de la participación paraguaya en la cita suramericana.