Polideportivo
16 de septiembre de 2026 a la - 20:50

Santa Fe 2026: Récord nacional paraguayo en natación con la posta 4x100 combinado mixto

Camilo Villalba, Nicole Rautemberg, Astrid Caballero y Charles Hockin establecieron un nuevo récord nacional.
Camilo Villalba, Nicole Rautemberg, Astrid Caballero y Charles Hockin establecieron un nuevo récord nacional.

El equipo paraguayo de natación estableció un nuevo récord nacional de mayores en la posta 4x100 metros combinado mixto, durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Por David Rolón
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Paraguay volvió a dejar su marca en la natación de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El cuarteto integrado por Charles Hockin, Astrid Caballero, Camilo Villalba y Nicole Rautemberg estableció un nuevo récord nacional de la categoría Mayores en la posta 4x100 metros combinado mixto.

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El equipo paraguayo registró un tiempo de 4:08.67, mejorando la anterior plusmarca nacional, que se encontraba en 4:11.26 y había sido establecida en 2015.

La nueva marca representa una mejora de 2 segundos y 59 centésimas respecto al récord anterior y se suma a las actuaciones de los nadadores paraguayos en la competencia internacional que se desarrolla en territorio argentino.

Hockin, Caballero, Villalba y Rautemberg fueron los protagonistas de la nueva marca nacional, que queda como uno de los registros destacados de la participación paraguaya en la cita suramericana.