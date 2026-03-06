Automovilismo
06 de marzo de 2026 - 08:16

Joshua Duerksen repite el 9° puesto en Australia y sueña con el podio en la Sprint

Joshua Duerksen comenzó su campaña en el Gran Premio de Australia con un rendimiento consistente que ilusiona a la afición paraguaya. Gentileza

El piloto paraguayo de Invicta Racing inició la temporada 2026 de la Fórmula 2 con solidez en Melbourne. Tras quedar noveno en los libres, Duerksen replicó la posición en la clasificación, lo que le permitirá largar en la primera fila de la carrera Sprint por grilla invertida.

Por ABC Color

Un inicio dominante en los libres

La actividad comenzó con Duerksen mostrando un ritmo agresivo desde el primer minuto. En los entrenamientos libres, el paraguayo llegó a liderar la sesión tras marcar un tiempo inicial de 1:31:939. A pesar de las interrupciones por los accidentes de Colton Herta y Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua se mantuvo en la pelea de vanguardia, finalizando en la 9ª posición, en una tanda liderada por el italiano Gabriele Mini (1:29:137).

Clasificación de Australia en Formula 2.
Por su parte, el argentino Nicolás Varrone se ubicó 14°, a 1s2 del líder, mientras que el colombiano Sebastián Montoya cerró en el puesto 18.

Clasificación: estrategia y grilla invertida

En la sesión de clasificación, que definió la parrilla para el fin de semana, Duerksen volvió a demostrar su regularidad al cronometrar el 9° mejor tiempo. Esta posición tiene un valor estratégico fundamental en la Fórmula 2: debido al sistema de grilla invertida, el paraguayo partirá desde la segunda posición (primera fila) en la carrera Sprint del sábado.

Este escenario es idéntico al vivido en la temporada 2025 en Australia. En aquella ocasión, Duerksen aprovechó su salida desde la primera fila para firmar una actuación histórica y salir victorioso de Albert Park, un antecedente que eleva las expectativas para la jornada de mañana.

Line up de salida del Sprint de Australia en Fórmula 2.
