Joshua Duerksen repite el 9° puesto en Australia y sueña con el podio en la Sprint

Joshua Duerksen comenzó su campaña en el Gran Premio de Australia con un rendimiento consistente que ilusiona a la afición paraguaya. En una jornada marcada por las banderas rojas en el circuito de Albert Park, el paraguayo logró meterse en el ‘top 10’ tanto en la práctica libre como en la sesión clasificatoria.

Un inicio dominante en los libres

La actividad comenzó con Duerksen mostrando un ritmo agresivo desde el primer minuto. En los entrenamientos libres, el paraguayo llegó a liderar la sesión tras marcar un tiempo inicial de 1:31:939. A pesar de las interrupciones por los accidentes de Colton Herta y Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua se mantuvo en la pelea de vanguardia, finalizando en la 9ª posición, en una tanda liderada por el italiano Gabriele Mini (1:29:137).

Por su parte, el argentino Nicolás Varrone se ubicó 14°, a 1s2 del líder, mientras que el colombiano Sebastián Montoya cerró en el puesto 18.

Clasificación: estrategia y grilla invertida

En la sesión de clasificación, que definió la parrilla para el fin de semana, Duerksen volvió a demostrar su regularidad al cronometrar el 9° mejor tiempo. Esta posición tiene un valor estratégico fundamental en la Fórmula 2: debido al sistema de grilla invertida, el paraguayo partirá desde la segunda posición (primera fila) en la carrera Sprint del sábado.

Este escenario es idéntico al vivido en la temporada 2025 en Australia. En aquella ocasión, Duerksen aprovechó su salida desde la primera fila para firmar una actuación histórica y salir victorioso de Albert Park, un antecedente que eleva las expectativas para la jornada de mañana.

