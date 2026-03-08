Fórmula 1: George Russell lidera un histórico 1-2 para Mercedes Benz

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2026 arrancó con un mensaje claro: Mercedes volvió. George Russell se adjudicó una victoria impecable en el circuito de Albert Park, liderando un “1-2” que marca el inicio de una nueva era para las “Flechas de Plata”.

La gran sensación de la jornada fue el italiano Kimi Antonelli, quien en su debut oficial como titular cumplió con las expectativas y escoltó a su compañero de equipo durante las 58 vueltas de la competencia. El podio fue completado por Charles Leclerc, quien logró rescatar un tercer puesto para Ferrari en una carrera de alta exigencia estratégica.

Debacle de Red Bull y el factor Colapinto

La otra cara de la moneda fue Red Bull Racing. El campeón defensor, Max Verstappen, no logró encontrar el ritmo y finalizó en una inusual sexta posición, mientras que Sergio “Checo” Pérez tuvo un domingo para el olvido, cayendo hasta el puesto 16 tras varios incidentes en pista.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto completó su primera carrera como piloto titular de Alpine finalizando en la 14ª posición. A pesar de no sumar puntos, mostró un ritmo sólido en la zona media, logrando superar a nombres de peso como Carlos Sainz y el propio Pérez.

Clasificación final - GP de Australia (Top 10):

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Sauber) Pierre Gasly (Alpine)