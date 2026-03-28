F1 GP de Japón: horarios y dónde ver la carrera en vivo desde Paraguay

La clasificación del Gran Premio de Japón ratificó el presente de la temporada 2026 de la Fórmula 1: un dominio absoluto de Mercedes en la primera fila. Kimi Antonelli se adjudicó la pole position, escoltado por su compañero de equipo George Russell, consolidando una tendencia que se ha vuelto habitual en las sesiones de los sábados.

Detrás de las “flechas de plata”, la competencia se mostró más reñida. Oscar Piastri logró ubicar su McLaren en la tercera posición, desplazando a Charles Leclerc, quien, pese a un sólido desempeño en la Q1 y Q2, no logró concretar una vuelta perfecta en la instancia decisiva y largará cuarto con su Ferrari. En la tercera fila partirán Lando Norris y Lewis Hamilton, lo que vaticina una largada de alta tensión en el grupo de vanguardia.

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Así quedó la parrilla de salida - GP de Japón

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

El desafío técnico de Suzuka

El Circuito de Suzuka es uno de los trazados más técnicos y emblemáticos de la categoría. Diseñado originalmente por John Hugenholtz, destaca por su configuración única en forma de “8”. Con una extensión de 5,807 km y 18 curvas, la carrera dominical está pactada a 53 vueltas. El récord de pista actual pertenece a Antonelli, con un tiempo de 1:30.965 establecido el año pasado.

Horarios y transmisión para Paraguay

Debido a la diferencia horaria con Japón, la carrera se desarrollará en la madrugada del domingo para el público paraguayo.

Carrera GP de Japón: Domingo 29 de marzo, 02:00 (hora de Paraguay).

Dónde ver en vivo: La competencia podrá seguirse a través de las plataformas de Disney+ (en sus señales de ESPN), Fox Sports y el servicio oficial F1 TV Pro.

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Es importante señalar que, tras esta cita en territorio nipón, el calendario sufrirá un paréntesis de un mes debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la coyuntura geopolítica en Medio Oriente. La actividad se reanudará recién a inicios de mayo con el Gran Premio de Miami.