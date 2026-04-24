Turquía volverá a celebrar su Gran Premio de Fórmula Uno a partir de 2027

De esta forma, Turquía albergará el Gran Premio en un acuerdo sellado para las próximas cinco temporadas desde el 2027.

La última carrera celebrada en el Circuito de Estambul fue en 2021, con victoria del finlandés Valtteri Bottas. Un año antes, la pista instalada en la capital turca fue el escenario en el que el piloto británico Lewis Hamilton aseguró su séptimo Campeonato de Pilotos, igualando el récord histórico del alemán Michael Schumacher.

El circuito se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2005. Su trazado de 5,33 kilómetros es conocido por los constantes cambios de elevación, con especial énfasis en la curva 8, de exigida precisión y equilibrio para sus participantes.

En datos ofrecidos por la web de la competición, la Fórmula 1 en Turquía cuenta con más de 19 millones de aficionados y más de 7,5 millones de seguidores en redes sociales.

El presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, tras el acuerdo, declaró: "La Fórmula 1 se sitúa entre los eventos deportivos más importantes del mundo, distinguida por su espectacularidad, su joven afición y su liderazgo en tecnologías automovilísticas".

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali se mostró emocionado tras el regreso de la competición a Turquía.

"Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1", afirmó.

En total, Turquía ha albergado nueve Grandes Premios, con el brasileño Felipe Massa como el piloto con el mayor número de victorias, con tres triunfos consecutivos entre 2006 y 2008 al volante de Ferrari.