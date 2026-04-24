Arrancó el Rally de Paraguarí con las verificaciones

Puntualmente a las 8:00 de esta mañana se puso en marcha el Petrobras Rally de Paraguarí, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad que se llevaron a cabo en el Polideportivo Municipal de Carapeguá, ciudad que será epicentro de la competencia durante el fin de semana.

El primer auto en cruzar por este trámite previo a la carrera fue el Škoda Fabia RS Rally2 #1 del vigente campeón, Migue Zaldívar, que será navegado por su habitual copiloto, el argentino Luis Allende.

Luego de pasar por la parte administrativa con las documentaciones de rigor, las máquinas fueron controladas desde el punto de vista técnico y de seguridad de cara a lo que será el evento que se desarrollará en el noveno departamento de nuestro país a partir de mañana, con la disputa de la primera etapa hasta el domingo, con la segunda.

El shakedown o pruebas libres oficiales se cumplirán esta tarde al igual que las recorridas controladas a los tramos que serán utilizados en esta ocasión, mientras que la tradicional largada simbólica se realizará por la noche, a partir de las 20:30, frente a la Catedral de Carapeguá, donde los aficionados podrán compartir con sus ídolos y disfrutar del paso de los autos por la rampa de salida.

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La etapa 1 se disputará mañana, desde las 12:18, y la 2, comenzará el domingo, a las 10:38.