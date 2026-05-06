Ogier busca seguir recuperando terreno con el Rally de Portugal

El actual campeón optó por no participar en los rallies de Suecia y Croacia por motivos de gestión física, por lo que llega a la sexta prueba de la temporada en el sexto puesto de la tabla con 58 puntos, a 43 del líder y su compañero en el Toyota Gazoo Racing, el británico Elfyn Evans.

Sin embargo, Ogier demostró los frutos de su descanso al triunfar por primera vez en su carrera en el reciente Rally de Canarias, y ahora tendrá por delante la tierra batida portuguesa, donde ya ha ganado en siete ocasiones, más que cualquier otro piloto.

Entre sus victorias en Portugal se encuentran la de la pasada edición y la de 2010, que fue el primer rally ganado en la exitosa trayectoria del francés.

El nueve veces campeón del mundo tendrá como competencia a otros Toyota en la prueba, como el del propio Evans o el de Takamoto Katsuta, que es segundo y está a sólo 2 puntos del galés, por lo que tendrá en suelo portugués la oportunidad de hacerse con el liderato y llegar a lo más alto de la tabla en la próxima prueba, que se disputará en su Japón natal.

La hegemonía de la constructora nipona, que ha ganado todas las carreras hasta el momento, se verá desafiada por la surcoreana Hyundai, que en el Rally de Portugal contará con el español Dani Sordo como su as en la manga.

Sordo hizo en Canarias su regreso a Rally1, la máxima categoría, y terminó en séptimo lugar en una prueba que le sirvió para adaptarse a su i20 N.

El piloto cantábrico también conoce bien las carreteras portuguesas, ya que fue segundo en 2021 y 2023 y tercero en 2022, además de haber ganado la última edición del Campeonato de Portugal de Rallies, de Rally2.

El 59º Rally de Portugal contará con 344,91 kilómetros cronometrados distribuidos en 23 etapas especiales que se disputarán en localidades del centro y el norte del país.

A diferencia de otros años, las etapas de Arganil y Góis se recorrerán en sentido inverso, mientras que la de Lousã contará con un tramo nuevo.

Lo que no cambiará es el paso por Fafe, escenario de uno de los momentos más emblemáticos de la cita y del propio WRC, el salto de Pedra Sentada, que suele atraer a una gran cantidad de público.