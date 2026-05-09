El español Adrián Fernández domina una sesión muy accidentada

Fernández marcó un mejor tiempo de 1:40.255, seguido a algo más de dos décimas de segundo por sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM), Adrián Cruces (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

El líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), acabó en la sexta posición a cuatro décimas de segundo de Fernández.

Los problemas técnicos con el motor de su Honda apartaron rápidamente de esta segunda tanda libre al español Jesús Ríos, quien en plena recta del trazado francés levantó la mano para apartarse de la trazada sin molestar a sus rivales y quedando prácticamente inédito con apenas tres vueltas al trazado francés.

Mientras, David Muñoz (KTM), el más rápido del primer día, se encaramó hasta la primera posición, aunque en esta ocasión no le pusieron nada fácil las cosas los hispano argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (KTM), además del australiano Joel Kelso (KTM).

El líder del campeonato, en tanto, era décimo, trabajando en encontrar un buen ritmo de carrera que, por el momento, no parecía tener, aunque no tardó mucho en encontrarlo para ascender hasta la tercera plaza a 80 milésimas de segundo del por entonces líder, el también español David Almansa (KTM), que rodó en 1:40.791.

Aunque no le fue demasiado bien a Almansa, quien poco después se fue por los suelos entres las curvas tres y cuatro, muy cerca del punto en el que también se fueron al suelo el irlandés Casey O'Gorman, curva seis, el malasio Hakim Danish, en la curva siete, el finlandés Rico Salmela en la curva dos, o el británico Eddie O'Shea en la nueve.

Muchas caídas en ese tramo final de la segunda tanda libre, en la que todos los pilotos buscaron 'apurar' los límites del trazado para encontrar la mejor vuelta rápida para las clasificaciones oficiales.