“La bandera no se baja ante la inseguridad ”, reclama Wiens

El ministro de Defensa, Gral. (SR) Óscar González, ratificó este viernes que la cancelación del tradicional desfile militar por la Independencia este 14 de mayo, fue una decisión del Poder Ejecutivo, tras recomendaciones del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares.

Además, el secretario de Estado aseguró que el presidente Santiago Peña no actuó por motivos políticos, sino con base en criterios operativos vinculados a la búsqueda de secuestrados.

Sobre el punto, el precandidato presidencial por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens dijo que “la bandera no se baja ante la inseguridad”. Fue durante su gira por el norte del país.

Wiens dijo que el secuestro de Almir de Brum da Silva ha generado una profunda conmoción nacional y vuelve a dejar al descubierto la fragilidad de la seguridad en el norte del país.

En medio de esta situación dolorosa, el presidenciable colorado disidente indicó que la decisión de suspender los festejos y actos tradicionales por las fechas patrias provoca aún más debate e indignación entre muchos ciudadanos.

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“Falta de respuestas”

En el marco de su gira política por el departamento de San Pedro, Arnoldo Wiens criticó al gobierno de Santiago Peña, cuestionando la falta de respuestas ante la creciente inseguridad y criticando la suspensión de los actos patrios.

“La patria se honra defendiendo a su gente, garantizando seguridad y preservando nuestras tradiciones. No se puede permitir que el miedo termine secuestrando también el espíritu nacional”, expresó Wiens ante dirigentes y simpatizantes durante uno de los encuentros políticos desarrollados en el segundo departamento.

El exministro del MOPC y exsenador sostuvo que el secuestro evidencia “la debilidad del actual gobierno frente al crimen organizado” y advirtió que la ciudadanía está perdiendo confianza en las instituciones por la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad.

“Cuando un paraguayo es secuestrado y el Gobierno no logra respuestas rápidas y contundentes, el pueblo siente abandono. Pero además preocupa que, en vez de transmitir firmeza y unidad en unas fechas históricas, se decida cancelar las tradicionales celebraciones, que pertenecen a toda la nación, a su identidad y y no a un gobierno de turno”, cuestionó.

Wiens remarcó que las fechas patrias representan “la memoria, el sacrificio y la soberanía del Paraguay”. Aseguró que suspenderlas envía un mensaje equivocado y de fracaso en un momento donde la ciudadanía reclama liderazgo y determinación.

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“No puede existir una patria fuerte donde reina el miedo. El pueblo hoy exige eficacia, coraje y compromiso real con la defensa de los paraguayos”, aseveró el político colorado disidente.

Finalmente, el presidenciable señaló que el país atraviesa una crisis de conducción política y reclamó al Gobierno “menos improvisación y más acción” frente al avance de la criminalidad y la incertidumbre social