Acosta, Vietti y Danish logran los mejores registros de sus categorías

Acosta fue el encargado de marcar el ritmo durante buena parte de la práctica oficial, en la que a la postre logró un mejor tiempo de 1:38.710, que le daba el liderato con apenas 18 milésimas de segundo de ventaja sobre Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Las diferencias entre los pilotos más rápidos resultaron exiguas, pues en la tercera posición acabó el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que lo hizo a escasamente 70 milésimas de segundo de su compañero de equipo, y tras él se situaron el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que entraron a 78 y 79 milésimas de segundo, respectivamente, del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Por detrás de ellos, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que sufrió una fuerte caída por la mañana y otra más en la práctica oficial, intentó entrar, sin éxito, en la segunda clasificación directa, como tampoco lo logró el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que llegó a estar octavo, pero con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta acabó superado por varios rivales.

Bagnaia acabó duodécimo, con Martín en la decimoséptima plaza, mientras que en el polo opuesto se metieron pilotos con el francés Fabio Quartararo, que logró entrar 'in extremis' en la segunda clasificación con su nueva Yamaha YZR M 1 V4.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) cerró la primera jornada y la práctica oficial de Moto2 como el más rápido de la categoría con un tiempo de 1:41.611, muy cerca del récord del español Daniel Holgado (1:41.549).

Celestino Vietti dominó la práctica oficial, seguido por el australiano Senna Agius (Kalex) y el español Alonso López (Kalex), a 14 y 26 milésimas de segundo respectivamente.

Tras ellos acabaron en la segunda clasificación Daniel Holgado, Izan Guevara, Alex Escrig, Manuel González, Filip Salac, Collin Veijer, Ayumu Sasaki, Arón Canet, Deniz Öncü, Alberto Ferrández y Daniel Muñoz.

Se quedó a las puerta de lograr el pase el campeón del mundo de Moto3 de 2025, José Antonio Rueda que pasará por la primera clasificación junto a Iván Ortolá, Tony Arbolino, Sergio García Dols, Barry Baltus, Joe Roberts o David Alonso, que tuvo problemas electrónicos en su moto que dieron al traste con sus posibilidades de clasificarse.

El malasio Hakim Danish (KTM) sorprendió a todos sus rivales al ser el más rápido en la práctica oficial de Moto3 (1:46.943) un registro con el que superó por escasamente 99 milésimas de segundo al español Brian Uriarte (KTM) y el algo más de dos décimas de segundo al también español Adrián Fernández (Honda).

Danish fue el primero y el único en romper la barrera del 1:47, que le permitió recuperar el primer puesto en el tramo final de la sesión y, de hecho, nadie pudo batir ese registro.

Tras él, Brian Uriarte, Adrián Fernández, David Almansa, Valentín Perrone, Matteo Bertelle, Máximo Quiles, Ryusei Yamanaka, Marco Morelli, Jesús Ríos, Eddie O'Shea, Rico Salmela, Joel Esteban y Joel Kelso, lograron el pase a la segunda clasificación.