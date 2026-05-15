Ariel Holan habló del insólito “blooper” que le costó encajar el tanto de apertura

En Barrio Obrero todavía dura el sabor amargo. La derrota de Cerro Porteño ante Sportivo Trinidense dejó secuelas, no solo por el resultado en la penúltima ronda del torneo Apertura, sino por la jugada que rompió el cero: un increíble desentendimiento entre el arquero Alexis Martín Arias y el defensor Jorge Morel, que derivó el el gol de Fernando Romero. Tras el encuentro, el estratega azulgrana, Ariel Holan, compareció ante los medios y no esquivó el bulto cuando fue consultado puntualmente por las razones detrás de ese blooper que condicionó el partido.

El análisis de Holan: “Son situaciones que pueden pasar”

Al ser interrogado sobre qué sucedió en la acción del primer gol, el técnico argentino contextualizó el error dentro de los riesgos que asume el equipo al intentar plasmar su idea futbolística desde el fondo:

“Mirá, en el gol son situaciones que, vos, cuando tratás de salir jugando o cuando tratás de asegurar la pelota a partir del inicio, pueden pasar estas cosas. Así que, lamentablemente, nos tocó hoy y, bueno, es parte de lo que se entrena y es parte de lo que se intenta, porque dentro de todo este combo complejo en este primer semestre y en esta primera etapa, también creo que el equipo... estamos en búsqueda de una identidad de juego”.

⚽️¡LEY DEL EX! Fernando Romero aprovechó el error defensivo y rompió el cero en Villa Elisa para el Triki.



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Para Holan, la exigencia local difiere notablemente de la vara internacional, argumentando que el crecimiento colectivo inevitablemente convivirá con el fallo humano, especialmente por el apretado calendario:

“Lo que por ahí para el nivel local jugando un torneo alcanza, después a nivel internacional, para ser realmente competitivo, hay que profundizar nuestra identidad de juego. En esa identidad de juego, en el desarrollo de la misma, va a haber errores, va a haber recaídas, va a haber partidos que lo vamos a hacer muy bien, va a haber partidos que no lo vamos a hacer bien y, sobre todo, con el casi nulo proceso de entrenamiento. Entonces demasiado, creo yo, que están haciendo y creo que, insisto, se ve en la Copa un equipo duro, competitivo, y se ve en el campeonato un equipo que, jugando Copa y Campeonato, le cuesta; y hoy, en el segundo tiempo, lo sacaron adelante con amor propio y vaciándose”.

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De la incomodidad a la rebeldía del segundo tiempo

El entrenador reconoció el impacto anímico que significó arrancar abajo en el marcador por esa desatención, aunque prefirió rescatar la actitud de sus dirigidos para cambiar la cara en el complemento gracias a las variantes introducidas.

“Yo creo que en el primer tiempo estuvimos un poco incómodos, no pudimos plasmar lo que queríamos y el gol nos dejó tocados por unos cuantos minutos en el juego. Yo creo que, en el balance final del segundo tiempo, el equipo revirtió esa situación emocional y fue como a buscar el partido, y los cambios entraron bien y creo que también eso ayudó a que, con otras características, podamos ir a buscar el partido de otra manera. Entonces creo que eso lo rescato de esta tarde-noche”.

Finalmente, el adiestrador del Ciclón concluyó reafirmando que estos tropiezos son dolores de crecimiento normales dentro de un ciclo que recién empieza a caminar:

“Ese es el tercer punto, buscar una identidad de juego y buscarla para ir avanzando un poco en estas circunstancias. También lo pide la Copa, porque nosotros tenemos que dar ese paso como equipo de crecimiento en todo el juego colectivo. Lógicamente, en la toma de decisiones al principio y con poco entrenamiento, eso tambalea en algunos momentos. Entonces es lógico y es parte del proceso. Así que, en estas circunstancias, pueden pasar este tipo de situaciones”.