Mujer ebria atacó a su familia e intentó quemar la casa en Ypané

La Policia Nacional aprehendió a Élida López Ramos (42) este viernes por la tarde en la fracción La Pradera, en la compañía Paso de Oro de la ciudad de Ypané. Vecinos de la zona alertaron al Sistema 911 sobre los gritos de auxilio provenientes de una vivienda, lo que movilizó de urgencia a los agentes de la Comisaría 23ª Central.

Al llegar al sitio, los policías se encontraron con electrodomésticos y utensilios de cocina destruidos y esparcidos en plena calle. La dueña de casa, ahora aprehendida, se encontraba en un estado de descontrol, bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Roció la casa con nafta y amenazó a sus hijas

Según la denuncia formal presentada por su pareja, Ramón Martínez (41), la mujer inició una fuerte discusión en la que comenzó a golpearlo a él y luego a empujar a una de sus hijas menores.

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El conflicto escaló de inmediato cuando la agresora extrajo combustible de una motocicleta que estaba en el patio y comenzó a rociar tanto los objetos de la casa como la estructura misma de la vivienda.

Según las primeras versiones, la mujer amenazó de muerte a toda la familia. Aseguró que prendería fuego a la casa, mataría a sus dos hijas de 7 y 8 años y posteriormente se quitaría la vida.

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Aprovechando un descuido en medio del pánico, el padre logró poner a salvo a ambas niñas, sacándolas rápidamente del lugar para ocultarlas en la casa de un vecino.

Tras quedarse sola, la mujer se encerró en la vivienda, trancó las puertas.

Con la autorización del denunciante, agentes de la Policía Nacional forzaron la entrada de la casa. Tras un forcejeo en el que también participó la pareja de la mujer, los uniformados lograron reducirla y evitar que terminara con su vida.

Alcotest positivo y total agresividad

La mujer fue trasladada a la sede policial y posteriormente se la sometió a la prueba de alcotest a cargo de la Patrulla Caminera, arrojando un resultado positivo de 0,629 mg/L de alcohol en la sangre.

Incluso dentro del calabozo de la comisaría, la mujer continuó con una conducta sumamente violenta, intentando autolesionarse golpeando su cabeza contra las rejas, por lo que los agentes tuvieron que mantenerla esposada por seguridad.

El caso fue comunicado de inmediato a la agente fiscal de turno de J. Augusto Saldívar, la Abogada Rosanna Martínez, quien dispuso que la mujer permanezca bajo segura custodia y que todos los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público bajo los cargos de violencia familiar.