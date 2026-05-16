El español Adrián Fernández, el más rápido en los libres del sábado en Moto 3

Con una vuelta de 1:47:412, Fernández superó por escasamente 96 centésimas de segundo a David Almansa (KTM), que acabó segundo después de irse al suelo en la curva número dos en el inicio del entreno.

Transcurridos algo más de ocho minutos después de saltar a pista en los primeros entrenamientos libres del sábado, el primero en marcar vuelta y empezar a rodar por debajo de 1:48 fue Máximo Quiles (KTM), que paró el reloj en 1:47:702, un tiempo que en redujo a 1:47:352 en la siguiente vuelta, aunque fue invalidado.

Obtuvo la réplica inmediata de David Muñoz (KTM), que se colocó en cabeza con un 1:47:596. A falta de 16 minutos, Álvaro Carpe (KTM) se iba al suelo en el cambio de dirección de la curva dos, afortunadamente sin consecuencias físicas.

En ese mismo punto, perdió también la moto David Almansa (KTM) a falta de 12 minutos y tras hacer el mejor tiempo (1:47:508) para colocarse al frente de la clasificación. A la de Almansa le siguió la caída, esta vez en la curva uno, del argentino Valentín Perrone (KTM) justo cuando Máximo Quiles se situaba segundo a tan solo seis centésimas de la cabeza (1:47:568).

Entretanto, el malasio Hakim Danish (KTM), que en la jornada del viernes sorprendió a todos siendo el más rápido tanto en los libres como en la práctica, marchaba en quinta posición (1:47:789).

A falta de algo más de dos minutos para el final, Adrián Fernández (Honda) ascendió a la tercera plaza, justo por detrás de Quiles y Almansa, para, en el giro inmediatamente posterior, parar el reloj en 1:47:412, situándose primero, 96 centésimas por delante de Almansa y marcando el mejor tiempo de los entrenamientos libres del sábado.

Ya en el último giro, Brian Uriarte se colocó por detrás de él tras una buena vuelta (1:47:436).

Fernández marcó el mejor registro de una sesión en la que los cinco primeros clasificados fueron españoles: Álvaro Fernández, Biran Uriarte, Almansa Quiles y David Muñoz superaron al piloto más rápido del viernes, el malasio Hakim Danish, que fue sexto.