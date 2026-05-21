El mexicano Pato O'Ward despeja dudas tras accidente en las 500 Millas: "No me preocupa"

"Aquí cada día es diferente. Siempre encuentra la manera de sorprenderte. Pero sí, será como si nada hubiera pasado el lunes", dijo el piloto del equipo Arrow McLaren de la IndyCar Series.

O'Ward saldrá el domingo desde la sexta posición de la parrilla en la centenaria prueba que aún se le resiste, aunque ha terminado en segunda posición en dos ocasiones.

El mexicano afrontará la carrera con un nuevo monoplaza, después de que el aparatoso accidente que sufrió el lunes dejará inutilizable su vehículo, aunque se mostró confiado en que no sentirá grandes cambios.

"No me preocupa demasiado mi comportamiento con el coche. Me preocupa más que tenga muchas piezas nuevas y que necesite un tiempo para que se asiente", explicó.

Por lo que la práctica de mañana, la última antes de la carrera, será indispensable para que O'Ward le tome las medidas al monoplaza.

"Cada coche tiene sus pequeñas diferencias, independientemente de si la configuración es la misma o no", aclaró.

Sobre el choque del lunes, en el que colisionó con el coche de Alexander Rossi (Ed Carpenter Rossi) después de que este perdiera el control tras chocar con el muro, O'Ward recordó que "los golpes aquí no son ninguna broma".

El mexicano ha tenido un inicio irregular de temporada en la IndyCar Series, sin podios en las seis primeras carreras, aunque ha terminado entre los cinco mejores en cuatro grandes premios. Ocupa la séptima posición en la clasificación general, con 148 puntos, a 89 del líder, el español Alex Palou.