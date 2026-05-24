Antonelli más líder tras ganar en Montreal, donde Colapinto acabó sexto y Sainz, noveno

Antonelli, de 19 años, reforzó su liderato en el Mundial, al ganar por delante del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabaron segundo y tercero, respectivamente, una carrera en la que abandonó, cuando lideraba la misma antes de alcanzarse la mitad del recorrido, el otro Mercedes, el del inglés George Russell.

El español Carlos Sainz (Williams) concluyó noveno una prueba en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso se retiró -dos giros antes de que lo hiciera Russell- "a causa de un problema en el asiento" de su Aston Martin, según informó la escudería de Silverstone.

El mexicano Sergio Pérez también abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, cuando se rompió el eje delantero derecho de su Cadillac justo antes de una parada en boxes.