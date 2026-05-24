Checo: Obviamente erramos al salir con intermedios, pero hemos avanzado este fin de semana

"Todo estaba yendo bien. Obviamente, nos equivocamos al largar con los neumáticos intermedios, pero la decisión estaba al cincuenta por ciento en cuanto a qué opción elegir. Nos estábamos recuperando y estábamos en la lucha, batallando con Esteban (Ocon, francés), y luego logré adelantar al Haas (del galo) y teníamos buen ritmo", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno alejado de ella, retornó este curso a la categoría reina.

"Luego, desgraciadamente, tuvimos una avería en la suspensión (delantera) y tuvimos que abandonar", explicó.

"Hemos dado un gran paso en la dirección correcta este fin de semana y ha sido nuestro fin de semana más competitivo desde el inicio de la temporada, así que hay muchos aspectos positivos", comentó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos y 39 podios en la Fórmula Uno.

"Ahora sólo necesitamos optimizar las cosas para aprovechar el avance que hemos experimentado", , explicó el bravo piloto tapatío este domingo en Canadá.