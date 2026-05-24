Colapinto: "Haber logrado mi mejor resultado en la F1 me hace muy feliz"

"Desde donde empezamos el fin de semana (el argentino no pudo rodar en el único entrenamiento libre, del pasado viernes) hasta conseguir puntuar los dos pilotos para el equipo, ha sido un gran resultado y una fantástica recompensa para tanta gente que ha trabajado tan duro. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos estado haciendo de forma colectiva; y el de hoy ha sido un gran resultado de equipo", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que ya venía de lograr, el primer fin de semana de este mes, su mejor resultado en la Fórmula Uno, al acabar séptimo e Gran Premio de Miami (EEUU).

"También ha sido éste mi mejor resultado hasta el momento en la Fórmula Uno, lo que me hace muy feliz, porque hemos mejorado el buen rendimiento que ya mostramos en Miami", explicó.

"Sabemos que nos beneficiamos de la mala suerte de otros, y nunca es agradable beneficiarse de los problemas de los demás, pero aprovechamos al máximo todo lo que pudimos y logramos llevar el coche hasta casa", comentó el bonaerense.

"Había poquísimo grip (agarre) y el asfalto estaba resbaladizo, especialmente al principio en las primeras vueltas con un compuesto de neumáticos más duro que los que nos rodeaban. También tuve un momento de susto a la salida de boxes después de mi parada, donde pisé una zona mojada y al tocar la línea blanca me desvié hacia el muro", explicó el argentino, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, concluyo octavo este domingo.

"Afortunadamente, golpeé el muro de lado y sólo sufrí daños menores, que no requirieron reparaciones ni afectaron al rendimiento", se congratuló.

"Como sabemos, aún hay cosas por hacer más para ser más competitivos, mejorar el rendimiento del coche y acercarnos a los que están por delante por méritos propios", señaló Colapinto este domingo en Montreal.