Jorge Martín dice haber hecho "lo que tocaba", que era "acabar la carrera"

"En un fin de semana donde no he encontrado sensaciones con la parte delantera, cada vuelta que hacía me daba un pelín más, un pelín más", explica Martín a los medios de comunicación presentes en Brno, a los que reconoció que "ésta es una pista donde particularmente se ha sufrido yendo detrás de otros pilotos".
"Y he sufrido más después de los dos 'Long Laps'", afirma el campeón del mundo de MotoGP en 2024, quien insiste en que ha hecho "lo que he podido" a la hora de cumplir las sanciones, de las que dice no haber perdido "casi nada".
"Lo que sí que he perdido son muchas posiciones, que luego poco a poco he tenido que ir recuperando", indica Martín, quien afirma que la carrera se le ha hecho "corta, la verdad" y que le había faltado tiempo "para adelantar a algún piloto más".