Paraguay, a un paso de los dieciseisavos: qué necesita la Albirroja para avanzar en el Mundial 2026

Con Estados Unidos ya clasificado como líder del grupo, el duelo frente a Australia, programado para el jueves 25 de junio, será determinante para conocer la ubicación final de la Albirroja y el camino que deberá recorrer en la fase eliminatoria.

El objetivo: quedarse con el segundo puesto

Para terminar como escolta del Grupo D, Paraguay necesita vencer obligatoriamente a Australia.

Ambos seleccionados llegan igualados con tres puntos, pero los oceánicos cuentan con una mejor diferencia de goles. Por ese motivo, el empate favorece a los australianos, mientras que la Albirroja está obligada a sumar de a tres para asegurarse el segundo lugar.

La alternativa de los mejores terceros

En caso de empate o derrota, Paraguay finalizará tercero en su grupo y deberá depender de la tabla general de terceros.

Si empata, alcanzará los cuatro puntos, una cifra que históricamente suele ser suficiente para avanzar en el formato ampliado de 48 selecciones, donde ocho de los doce terceros acceden a la siguiente ronda.

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Una derrota dejaría a los guaraníes con tres unidades y una diferencia de goles negativa, escenario que obligaría a esperar los resultados de los demás grupos para conocer su destino.

Los posibles rivales

Si Paraguay consigue el segundo puesto del Grupo D, enfrentará al segundo clasificado del Grupo G, integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Ese encuentro se disputaría en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, el viernes 3 de julio de 2026.

En cambio, si avanza como uno de los mejores terceros, el rival dependerá de la compleja fórmula de emparejamientos establecida por la FIFA para el nuevo formato mundialista. En ese escenario, también cambiaría la sede del partido, con distintas posibilidades aún por definirse según los resultados finales de la fase de grupos.

Una final anticipada

Más allá de los cálculos, Paraguay afrontará el compromiso ante Australia como una verdadera final. La victoria sobre Turquía revitalizó al equipo de Gustavo Alfaro, que recuperó confianza y volvió a mostrar la tradicional garra guaraní.

Ahora, la Albirroja buscará dar el golpe definitivo para asegurar su presencia en la fase eliminatoria y seguir soñando en su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.