Cerro Porteño y el drama de los arqueros

Uno de los puestos mejor cubiertos en Cerro Porteño es el arco. Sin embargo, ahora se presenta un inconveniente que debe ser resuelto en la brevedad, para tranquilidad del cuerpo técnico de Ariel Holan y sobre todo, de la afición.

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El Nacional de Montevideo estaría tras los pasos del argentino Alexis Martín Arias (33 años), el argentino que llegó al Ciclón de Barrio Obrero en enero de 2024 con bajo perfil, esperó su momento de jugar y cuando ocupó la titularidad, ya no la soltó.

El único motivo por el que el golero cambiaría de aire sería por el factor económico, una diferencia que eventualmente podría hacer, ya que en la “capital del sentimiento” se siente como en casa y tiene un lugar ganado en el equipo, que se alista a enfrentar a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras (12 y 19 de agosto).

Jorge Bava, exentrenador de Cerro y actual orientador del Nacional charrúa, habría solicitado el fichaje de Arias, quien lleva 73 presentaciones con la casaca azulgrana, demostrando una gran sobriedad. Su aporte fue clave para la conquista del título del Clausura 2025, bajo la conducción de Bava, más el trofeo de la Supercopa Paraguay.

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La hipotética salida de Alexis Martín abriría la posibilidad de alcanzar de nuevo protagonismo a Roberto Junior Fernández (38), integrante de la mundialista selección paraguaya.

El principio, el “Gatito” tendría acordado de palabra su paso a un importante club de nuestro medio, también acostumbrado a las grandes conquistas, pero los planes cambiarían, ya que en caso que se marche Arias, el titular debería ser Fernández.

El tercer golero de la dotación es Antonino Martínez Arévalos (23), quien aún no subió a los grandes escenarios a los que suele estar “la mitad más uno”.